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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

قاهر السامسونج.. ZTE تطلق موبايل بمميزات جنونية يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية

ZTE Axon 60 Ultra
ZTE Axon 60 Ultra

أطلقت شركة "زد تي إي" ZTE الصينية، هاتفها الرائد الجديد Axon 60 Ultra، والذي يتميز بنظام اتصال مزدوج مع خيار إجراء واستقبال المكالمات عبر الأقمار الصناعية ZTE Hongyu، إلي جانب نظام مراسلة ثنائي الاتجاه.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ZTE الجديد Axon 60 Ultra، بشريحة أمان مستقلة مدمجة، تم تطويرها داخليا مع تشفير على مستوى الأجهزة، والذي يشار إليه باعتباره أول هاتف محمول آمن في الصناعة. 

 

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مميزات هاتف ZTE Axon 60 Ultra

أضافت شركة ZTE، لهاتفها الرائد الجديد Axon 60 Ultra، تقنية اتصال مزدوجة عبر الأقمار الصناعية ZTE Hongyu، حيث يمكنه تقديم مكالمات صوتية مباشرة ورسائل نصية ثنائية الاتجاه بدون خدمة خلوية، ويحتوي الهاتف على 8 هوائيات مدمجة تدعم شبكات 5G، ويأتي مع خوارزمية تبديل متعددة الهوائيات.

ومقارنة بالهواتف التي تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية يأتي الهاتف الرائد مع دعما لدمج الشبكات الخلوية وشبكات الأقمار الصناعية في وقت واحد لتحسين نقل البيانات، وتقليل زمن الوصول، واتصال أكثر موثوقية حتى في المناطق ذات التغطية الخلوية الضعيفة.

ZTE Axon 60 Ultra

وتوفر بنية النظام المزدوج هذه القدرة على التبديل بين وضعين مختلفين للتشغيل، وهما وضع المستخدم ووضع kernel، يسمح وضع المستخدم بتشغيل التطبيقات بوصول محدود إلى موارد النظام، بينما يمنح وضع kernel نظام التشغيل وصولا غير مقيد إلى موارد الأجهزة، ويمنع هذا الفصل الوصول غير المصرح به ويضمن قدرة نظام التشغيل على التحكم في النظام وحمايته بشكل فعال.

ويتميز هاتف ZTE Axon 60 Ultra، بتصميم إطار مسطح وفتحة ثقب لكاميرا السيلفي، تم تجهيزه بشاشة كبيرة من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120هرتز في الثانية.

توفر هذه الشاشة المعتمدة للضوء الأزرق المنخفض من SGS كثافة بكسل تبلغ 452 بكسل لكل بوصة،وتعتيم PWM عند 2160 هرتز.

ZTE Axon 60 Ultra

ويتم تشغيل هاتف ZTE Axon 60 Ultra، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ومقترنا بمعالج رسومي من نوع Adreno 730.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5X، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، من نوع UFS 4.1، غير قابلة للتوسيع.

وجاء هاتف ZTE Axon 60 Ultra، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي مع مستشعر من نوع Sony IMX787 بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، ومستشعرا بزوايا عرض فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 3 مرات، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ZTE Axon 60 Ultra

ويدعم هاتف ZTE Axon 60 Ultra، شريحة أمان ZTE عالية التشفير على مستوى الأجهزة، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم من إصدار MyOS 14، المستندة على نظام التشغيل Android 14.

ويحزم هاتف ZTE Axon 60 Ultra، بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 80 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB من النوع C، ويوفر الهاتف دعما لأجهزة استشعار NFC والأشعة تحت الحمراء ويأتي مزودا بطبقة خارجية مقاومة للغبار والماء بمعيار IP68.

ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف الرائد ZTE Axon 60 Ultra، مقابل سعر يبدأ من 823 دولار أمريكي (أي ما يعادل 25400 جنيه مصري)، وسيظل هذا الهاتف حصريا للصين نظرا لأنه يعتمد على شبكات الأقمار الصناعية الصينية.

ZTE Axon 60 Ultra
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