أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

كشفت النجمة العالمية إيميلي بلانت عن مفاجأة فى بعض أعمالها التى قدمت بها مشاهد قبلات، مؤكدة أنها لم تستمتع ببعض هذه المشاهد.

وقالت إيميلي بلانت عندما سألها هاورد ستيرن عن مشاهد القبلات وهل أنها تستمتع بها ردت قائلة : أشعر ببعض مشاهد القبلتين بالرقبة بالقيء كما إنني لا أكره هذه المشاهد ولكنى لم أستمتع ببعضها.

ومن المعروف أن إيميلي بلانت مثلت مع مجموعة من أشهر الرجال في هوليوود مثل توم كروز، دواين جونسون، كيليان مورفي وريان جوسلينج ومات دامون.

وقدمت إيميلي بلانت عدد من الأفلام المهمة منها فيلم Pain Hustlers الذي أخرجه ديفيد ييتس، وقدمت فيه إيميلي بلانت شخصية طالبة تخرجت من المدرسة الثانوية وانضمت للعمل داخل شركة أدوية فاشلة، في مركز تجاري بوسط فلوريدا، ودفعها طموحها وشجاعتها إلى قيادة الشركة والتمتع بحياة الرفاهية، لكنها تقع ضحية مؤامرة إجرامية لها عواقب وخيمة.

كما قدمت إيميلي بلانت فيلم Oppenheimer والذى جسدت فيه دور زوجة روبرت أوبنهايمر الفيزيائي الأمريكي الذي طور القنبلة الذرية ضمن مشروع مانهاتن الذي أطلقته الدول العظمي لإنتاج الأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية. فيلم كريستوفر نولان الجديد الذي تنتجه يونيفرسال، تدور أحداثه حول الحرب العالمية الثانية، وتشارك إيميلي بلانت ستلعب دور البطولة إلى جانب الممثل الشهير كيليان مورفي. تبلغ ميزانية فيلم Oppenheimer حوالي 100 مليون دولار، ويشترك كريستوفر نولان لأول مرة مع ستوديوهات يونيفرسال بعد تعاونه الطويل مع شركة وارنر بروس.

كان فيلم كريستوفر نولان الأخير Tenet قد حقق نجاحا مقبولا بعد تأجيله لأول مرة بسبب جائحة كورونا، لكنه تخطى الأمر وأصبح أول عمل كبير يطرح في السينمات منذ اندلاع الأزمة العالمية، وعرض في سبتمبر 2020 محققا حوالي 363 مليون دولار حول العالم.