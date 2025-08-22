مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث أعلى الطريق الأوسطي

شهد الطريق الأوسطى بالشيخ زايد في الجيزة، حادثا مروعًا أسفر عن مصرع وإصابة 13 شخصا، وأمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تلقى اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا، يفيد وقوع إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بمدينة الشيخ زايد الجيزة ويوجد حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بمدينة الشيخ زايد الجيزة بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة واصابة 12 اخرين، واختلفت الإصابات بين كدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.



ووجه اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بـ أوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم نقل ضحايا الحادث للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.