إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بطريق سفاجا – قنا ومديرية الصحة ترفع درجة الاستعداد

شهد طريق سفاجا قنا بالكيلو 40 حادث سير بطريق سفاجا – قنا، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى، مما أسفر عن إصابة 16 شخصاً من محافظات مختلفة.





وقع الحادث صباح اليوم، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح قطعية، بينما وُضع بعض المصابين تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم.وأشار التقرير الطبي إلى أن باقي الحالات شملت إصابات سطحية، بينما تبين سلامة بعض الركاب دون وجود إصابات ظاهرية.



وأكدت مديرية الصحة أن الفرق الطبية قامت على الفور بتقديم كافة الإسعافات اللازمة، كما تم رفع درجة الاستعداد بمستشفى سفاجا المركزي للتعامل مع الحالات الطارئة.