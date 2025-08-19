اجتماع بصحة البحر الأحمر يناقش خطط السلامة المهنية وتكريم فريق الوقائي

ترأس الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لبحث وتطوير سياسات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، بحضور الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة إيمان عادل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه تطبيق معايير السلامة المهنية، إلى جانب مناقشة حزمة من الإجراءات الهادفة إلى الارتقاء ببيئة العمل، شملت تطوير خطط الطوارئ وآليات الاستجابة السريعة، وتحديث أدوات تقييم المخاطر، فضلًا عن تعزيز برامج التدريب والتأهيل للكادر الطبي والتمريضي، ومراجعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالسلامة داخل المرافق الصحية.

وأكد وكيل الوزارة أن الالتزام بمعايير السلامة الدولية يُعد ركيزة أساسية لحماية الكوادر الطبية، مشددًا على أن ضمان بيئة عمل آمنة للعاملين الصحيين يمثل شرطًا جوهريًا لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، قام الدكتور إسماعيل العربي بتكريم فريق إدارة السلامة والصحة المهنية تقديرًا لجهودهم المتميزة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم ثقافة التحفيز والاعتراف بالعطاء. كما أثنى على الدور المحوري الذي يقوم به قطاع الطب الوقائي بالمحافظة، مؤكدًا أنه يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة المواطنين والوقاية من انتشار الأمراض.