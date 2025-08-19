تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و556 شاحنة و705 سيارات، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب .



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، و236 شاحنة و654 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و320 شاحنة و51 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال ثلاث سفن وهي MSC Sheila، Daisy Ocean، و Belagos Express بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و281 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (الحسين وآيلة)، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea Waev وعلى متنها 544 سيارة قادمة من جدة.