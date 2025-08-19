تعليم البحر الأحمر تتابع امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني وسط إجراءات مشددة

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2024/2025، شهدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر حالة استنفار قصوى لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء منظمة وآمنة، حيث ترأست صباح اليوم الثلاثاء فايزة أحمد، مدير المديرية، أعمال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لمتابعة اليوم الأول.

وتواجدت مديرة التعليم داخل مركز توزيع الأسئلة، حيث راجعت بدقة مسارات نقل الصناديق الامتحانية إلى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، وتأكدت من وصولها في التوقيتات المحددة، بما يضمن بدء الامتحانات دون أي تأخير أو عقبات.

وأكدت أن الامتحانات هذا العام تخضع لرقابة مشددة عبر كاميرات مرتبطة مباشرة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الغش وتحقيق الانضباط داخل اللجان. كما شددت على حظر دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها إلى مقار اللجان، موضحة أن هذه الضوابط تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفي رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، وجهت مديرة المديرية تمنياتها بالنجاح والتوفيق لجميع الممتحنين، مشيرة إلى أن المنظومة الامتحانية بالمحافظة تعمل بتكامل كامل بين المعلمين والمراقبين وأفراد الأمن، بما يعزز الانضباط ويوفر أجواء هادئة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بثقة واطمئنان.