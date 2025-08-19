قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات عائلية.. القبض على نجار تعدى على والدة زوجته بالإسكندرية
القومي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
محافظات

تعليم البحر الأحمر تتابع امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني وسط إجراءات مشددة

ابراهيم جادالله

 مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2024/2025، شهدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر حالة استنفار قصوى لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء منظمة وآمنة، حيث ترأست صباح اليوم الثلاثاء فايزة أحمد، مدير المديرية، أعمال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لمتابعة اليوم الأول.

وتواجدت مديرة التعليم داخل مركز توزيع الأسئلة، حيث راجعت بدقة مسارات نقل الصناديق الامتحانية إلى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، وتأكدت من وصولها في التوقيتات المحددة، بما يضمن بدء الامتحانات دون أي تأخير أو عقبات.

وأكدت  أن الامتحانات هذا العام تخضع لرقابة مشددة عبر كاميرات مرتبطة مباشرة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الغش وتحقيق الانضباط داخل اللجان. كما شددت على حظر دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها إلى مقار اللجان، موضحة أن هذه الضوابط تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفي رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، وجهت مديرة المديرية تمنياتها بالنجاح والتوفيق لجميع الممتحنين، مشيرة إلى أن المنظومة الامتحانية بالمحافظة تعمل بتكامل كامل بين المعلمين والمراقبين وأفراد الأمن، بما يعزز الانضباط ويوفر أجواء هادئة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بثقة واطمئنان.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

عائلات المحتجزين في القدس المحتلة تتصدى لتصريحات اليمين المتطرف وتطالب بيوم تشويش وطني

أرشيفية

صحة غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية لـ266 شهيدًا بينهم 112 طفلًا

محميات طبيعية

شئون البيئة: محمية وادي الجمال كنز بيئي عالمي في قلب مصر

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

