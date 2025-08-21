قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عقب حادث تصادم عدد من السيارات.. نائب محافظ مطروح يزور المصابين

نايب محافظ مطروح يتابع حالة المصابين
نايب محافظ مطروح يتابع حالة المصابين
ايمن محمود

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، إعادة تسيير حركة الطريق الدولى الساحلى مطروح الاسكندرية بمنطقة سوانى جابر بالضبعة ورفع آثار حادث تصادم عدد من السيارات ظهر اليوم والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين.

 وأكد نائب محافظ مطروح إعادة حركة الطريق وذلك  بالتعاون بين شرطة المرور والحماية المدنية والمواطنين.

كان  الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ توجه أيضا فور الابلاغ بالحادث إلى مستشفى الضبعة المركزى لتفقد الحالة الصحية للمصابين ومتابعة تقديم الإسعافات والرعاية الطبية والعلاجية العاجلة، واستقبله الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان ، وذلك للاطمئنان على تواجد الاطقم الطبية والتخصصات اللازمة بالمستشفى وتوافر المستلزمات والأدوية الطبية وكميات الدم الكافية وغيرها في حال نقل مصابين لإجراء عملية جراحية وغيرها، مع متابعة الإجراءات وتذليل العقبات لسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح خادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

