عقب حادث تصادم عدد من السيارات.. نائب محافظ مطروح يزور المصابين

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، إعادة تسيير حركة الطريق الدولى الساحلى مطروح الاسكندرية بمنطقة سوانى جابر بالضبعة ورفع آثار حادث تصادم عدد من السيارات ظهر اليوم والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين.

وأكد نائب محافظ مطروح إعادة حركة الطريق وذلك بالتعاون بين شرطة المرور والحماية المدنية والمواطنين.

كان الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ توجه أيضا فور الابلاغ بالحادث إلى مستشفى الضبعة المركزى لتفقد الحالة الصحية للمصابين ومتابعة تقديم الإسعافات والرعاية الطبية والعلاجية العاجلة، واستقبله الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان ، وذلك للاطمئنان على تواجد الاطقم الطبية والتخصصات اللازمة بالمستشفى وتوافر المستلزمات والأدوية الطبية وكميات الدم الكافية وغيرها في حال نقل مصابين لإجراء عملية جراحية وغيرها، مع متابعة الإجراءات وتذليل العقبات لسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة.