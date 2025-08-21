حادث تصادم طريق مطروح.. الصحة: حالتا وفاة و18 مصابا حصيلة مبدئية

تُعرب وزارة الصحة والسكان، عن بالغ أسفها لحادث التصادم المؤسف الذي وقع ظهر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، على طريق «الإسكندرية - مطروح» بين سيارة نقل وعدة سيارات.

وفور تلقي البلاغ، استجابت الوزارة على الفور بدفع 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث وصلت أول سيارة خلال دقيقتين فقط، فيما تواصلت جهود الإنقاذ مع وصول بقية السيارات لتقديم الدعم الطبي العاجل.

تهيئة 10 سيارات إسعاف إضافية

وأوضحت الوزارة أن الحصر المبدئي لتداعيات الحادث يشير إلى نقل 18 مصابًا إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، وتخضع حاليًا لإجراءات الجهات المعنية، كما تم تهيئة 10 سيارات إسعاف إضافية في حالة تأهب لضمان الجاهزية لأي تطورات طارئة.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تداعيات الحادث عن كثب، موجهًا بتقديم الرعاية الطبية الشاملة والفورية للمصابين على أعلى مستوى، كما كلف نائبه، الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى مستشفى الضبعة المركزي، لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين ميدانيًا، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة وسريعة.

خالص تعازيه لأسر الضحايا

ويعبر الدكتور خالد عبدالغفار، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا التزام الوزارة ببذل كل الجهود لتقديم الدعم الطبي اللازم ومتابعة حالة المصابين لحظة بلحظة.

وتواصل الوزارة جهودها لضمان رفع درجة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح والمحافظات المجاورة لمواجهة أي مستجدات.