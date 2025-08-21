قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
أخبار البلد

الصحة: استقبال 4270 مكالمة على الخط الساخن (105) خلال يوليو 2025 بنسبة إنجاز 100%

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 4270 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر يوليو 2025، وذلك في إطار جهودها لتوفير منصة مركزية شاملة لتقديم الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن استقبل 2139 طلبًا للعلاج بنسبة 51.1% من إجمالي المكالمات، تلتها طلبات التطعيمات واللقاحات بـ1026 طلبًا بنسبة 24%، كما تضمنت المكالمات استفسارات حول خدمات متنوعة مثل كارت الخدمات المتكاملة، الطوارئ، الألبان، التكليف، الوحدات الصحية، اللجان الطبية، والشكاوى المختلفة.

وأكد “عبد الغفار” تحقيق نسبة إنجاز 100% في الاستجابة لجميع المكالمات، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المكالمات بنسبة 42.2% مقارنة بشهر يونيو السابق، وأرجع هذا الارتفاع إلى توحيد قنوات التواصل عبر الخط الساخن، مما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من التشتت، ويعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين المواطن والنظام الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للرعاية الصحية الشاملة.

 الخط الساخن (105)

وأضاف أن الخط الساخن (105) يُعد ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يوفر خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة مثل أسرة الحروق، الحضانات، أكياس الدم ومشتقاته، ومبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى. ويعمل الخط مجانًا على مدار 24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع، مع ضمان استجابة سريعة وآمنة لتلبية طلبات المواطنين وتفادي أي تحديات في التواصل.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن الخط الساخن يدعم مشروع إنهاء قوائم الانتظار، الذي يشمل 11 تخصصًا طبيًا مثل القساطر القلبية، جراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكبد والكلى، ومتوفر من 9 صباحًا إلى 6 مساءً. كما يوفر خدمات المجالس الطبية المتخصصة، مثل العلاج على نفقة الدولة، الأجهزة السمعية، وكارت الخدمات المتكاملة، من السبت إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 4 مساءً، إضافة إلى ذلك، يغطي الخط خدمات مبادرات “100 مليون صحة”، بما فيها فحوصات المقبلين على الزواج، خدمات اللاجئين والأجانب، و”اسأل الصحة”، فضلاً عن خدمات الوقاية والتطعيمات، مكافحة التدخين، استفسارات “فاكسيرا”، دعم الصحة النفسية، علاج الإدمان، تنمية الأسرة، والصحة الإنجابية، من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 5 مساءً.
واكد “عبد الغفار” أن الخط الساخن يشمل خدمات الإدارة العامة لخدمة المواطنين، التي تستقبل استفسارات المواطنين وتوجههم إلى الجهات المختصة على مدار 24 ساعة، إلى جانب خدمات تراخيص المنشآت العلاجية الخاصة واستفسارات العاملين بالقطاع الصحي حول التكليف ومواعيد التظلمات، من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا، مما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متكاملة وميسرة للجميع.

الصحة الخط الساخن يوليو وزارة الصحة والسكان شهر يوليو وزير الصحة والسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

