الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
خطة عاجلة حتى 2027.. «الصحة» تعلن برامج تدريبية للأطباء والتمريض في شمال سيناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، خلال جولتها الميدانية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025-2027).

تهدف الجولة إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية والتوعوية في مراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى دعم المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

حضر اللقاء الدكتور عمرو عبدالعال، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والسيدة نوال محمد سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

وعقب اللقاء، عُقد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان برئاسة العميد أسامة غندور، سكرتير عام المحافظة، لمراجعة التقدم الشهري في تنفيذ الخطة، مع التركيز على ملف المستندات الثبوتية في وسط سيناء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استعرضت الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشددة على تسريع التنفيذ لإنهائها بنهاية عام 2027 بدلاً من 2030، مؤكدة أن مركز رفح يُعد من المناطق ذات الأولوية بناءً على المؤشرات السكانية. كما تم عرض بطاقة وصفية مفصلة لقرية البرث، تشمل بيانات السكان والأسر، والمنشآت التعليمية والصحية، ومراكز الشباب والمساجد، وعدد الرائدات الريفيات، بالإضافة إلى احتياجات الأهالي في استخراج الأوراق الثبوتية.

دعم الولادة الطبيعية وخفض معدلات القيصرية
وتناولت نائب الوزير المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تسعى لدعم الولادة الطبيعية وخفض معدلات العمليات القيصرية غير الضرورية من 54% إلى 15% بحلول عام 2027، مع تقليل وفيات حديثي الولادة وتطوير خدمات المشورة الأسرية المتكاملة في الرعاية الصحية الأولية.

كما أعلنت عن برامج تدريبية شاملة للأطباء وهيئات التمريض بالمحافظة، إلى جانب تدريب طلاب كلية الطب في مستشفيات الوزارة، لضمان تخريج دفعات متميزة تلبي احتياجات المنطقة.

من جانبه، أكد المحافظ خالد مجاور دعم جميع أجهزة المحافظة للخطة العاجلة وتحسين الخدمات الصحية، مشيرًا إلى الطبيعة الخاصة لسيناء التي تتطلب حلولًا فورية لرفع مستوى الحياة. كما شدد على تحويل مدينة رفح إلى نموذج يعكس التقدم في البنية التحتية والخصائص السكانية من خلال تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي كلمته، أفاد العميد أسامة غندور بأن المرحلة الأولى من التنفيذ ستبدأ في قريتي البرث ونجع شيبانة لتحسين مؤشراتهما السكانية.

واتفق الجميع على تنظيم قافلة سكانية شهرية لقرية البرث، وزيادة أعداد أطباء التكليف، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية برفح، مع عقد اجتماعات تنسيقية دورية بحضور مجلس المدينة ورؤساء القرى لضمان التنفيذ الفعال.

