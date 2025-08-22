البحيرة .. إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، عند الكيلو 102، وعلى الفور انتقلت ضباط المباحث وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:- هدير مصطفي محمد إسماعيل، 18 عاما، مؤمن مصطفي محمد إسماعيل، 53 عاما، مصطفي محمد إسماعيل أحمد، 45 عاما، محمود علاء عبد الباقي، 12 عاما، علاء عبد الباقي عبد القادر، 55 عاما، وفاء عبد المحسن صالح إبراهيم، 50 عاما، وجميعهم مقيمون القليوبية، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.