محافظات

تعرف على جدول زيارات المكتبة المتنقلة بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أهمية نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي لدى مختلف الفئات العمرية، والحرص على وصول الخدمة المكتبية والمعرفية إلى القرى والنجوع، وتواصل المكتبة المتنقلة جولاتها التوعوية والثقافية داخل المحافظة خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس 2025.

تبدأ الزيارات يوم الأحد 24/8/2025 من معهد علي يونس الإعدادي الأزهري بقرية النجيّلة مركز كوم حمادة.

ويوم الإثنين 25/8/2025 تتواجد المكتبة في مركز شباب البوصيلي بقرية البوصيلي مركز رشيد.

ويوم الثلاثاء 26/8/2025 يكون اللقاء بمدرسة الوسطانية الابتدائية بقرية الوسطانية مركز كفر الدوار.

ويوم الأربعاء 27/8/2025  تتواجد المكتبة بمركز شباب البوصيلي مركز رشيد.

وتختتم الجولة يوم الخميس 28/8/2025 بزيارة معهد محمد السيد خلف ابتدائي إعدادي مركز إيتاي البارود.

وتتضمن الفعاليات أنشطة متنوعة تشمل: ورش قراءة ورسم وتلوين، مسابقات ثقافية وتعليمية، عروضا فنية ومسرحية، إلى جانب إتاحة الاطلاع على الكتب والمراجع المتنوعة التي تجوب بها المكتبة المتنقلة لدعم ثقافة القراءة وغرس حب المعرفة بين الأطفال والنشء والشباب.

وتأتي هذه الجولات تأكيدًا لرسالة مكتبة مصر العامة في جعل الثقافة متاحة للجميع، ودعماً لجهود محافظة البحيرة في توسيع دائرة الاستفادة من الأنشطة الثقافية والتعليمية داخل القرى والمراكز.

البحيرة محافظة البحيرة المكتبة المتنقلة جاكلين عاذر

محافظ البحيرة

تعرف على جدول زيارات المكتبة المتنقلة بالبحيرة

محافظ البحيرة

البحيرة .. تركيب وتشغيل 324 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية

محافظ البحيرة

البحيرة: توقيع الكشف الطبي على297 مواطنا وتقديم خدمات بيطرية وتوعوية متكاملة

