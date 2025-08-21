قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5%

ساندي رضا

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نتيجة امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2025 بنسبة نجاح 98.5 %.  

وأكدت محافظ البحيرة، أن النتيجة سيم إعلانها بجميع مدارس المحافظة اعتبارا من صباح السبت الموافق 23 أغسطس الجاري.

ومن جانبه قال أيوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن إجمالي عدد المتقدمين للدور الثاني بلغ 35779 طالبا وطالبة، حضر منهم 32386 ونجح منهم 31755 طالبا وطالبة بنسبة 98.5%.

كما اعتمدت محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (القسم المهني) حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1125 طالبا وطالبة، حضر 815 ونجح منهم 784 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 96.5%.

كما اعتمدت نتيجة امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع للدور الثاني، بنسبة نجاح 100%.

