100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
قتـ.لوه وسط المارة.. الإعد.ام شنـ.قا للمتهمين بقـ.تل تاجر ماشية بمطروح
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي في مطار نيوم
الداخلية تطلق مبادرة جديدة لتوفير حياة كريمة للمرأة المعيلة.. صور
نجم مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي
سر غضب حارس الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف عن حديثه مع الشناوي في عزاء والده
كنوز الإسكندرية تخرج من باطن البحر.. انتشال 4 قطع أثرية للمرة الأولى منذ 25 عاما
الرئيس السيسي يصل لمطار نيوم بالسعودية
نتنياهو: سنسيطر على غزة حتى لو وافقت حماس على الصفقة
ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية.. الشعبة توضح حقيقتها
الرئيس السيسي يصل إلى مطار نيوم في السعودية.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه
الشعب الجمهوري: زيارة الرئيس للسعودية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية
برلمان

الشعب الجمهوري: زيارة الرئيس للسعودية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

قالت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي في إطار حرص القيادتين على تطوير مسارات التعاون الثنائي بما يتماشى مع متغيرات المرحلة ويعزز من قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت جميل في بيان لها اليوم، أن اللقاء المرتقب بمدينة نيوم لا يقتصر على بحث القضايا الإقليمية، بل يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية، مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل فرصة لوضع خطط تنفيذية لمشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأضافت جميل، أن التنسيق المصري السعودي لا ينفصل عن القضايا العربية الكبرى، حيث يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار بالمنطقة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من أزمات، بدءًا من الأوضاع في قطاع غزة، وصولًا إلى الملفات المرتبطة بلبنان وسوريا واليمن والسودان، مشيرة إلى أن استمرار هذا التنسيق يعزز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات.


وأكدت أمين أمانة التخطيط والتطوير بسوهاج ، أن العلاقات بين القاهرة والرياض أثبتت عبر التاريخ أنها نموذج للتحالف القوي القائم على الثقة المتبادلة، وأن هذه الشراكة تمتد لتشمل أبعادًا سياسية وأمنية وتنموية، وهو ما يجعل الزيارة الحالية ذات طابع استراتيجي على المستويين العربي والدولي.

واختتمت بسمة جميل بيانها، بالتأكيد على أن هذه الزيارة تعكس رؤية القيادة المصرية في الانفتاح على الشراكات العربية، وتدعيم الجهود الرامية لبناء اقتصاد قوي ومترابط يحقق التنمية لشعوب المنطقة ويحافظ على استقرارها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

السيسي محمد بن سلمان البرلمان السعودية الرئيس السيسي

