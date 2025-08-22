قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحيرة .. تركيب وتشغيل 324 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بدعم مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في استخدام تكنولوجيا الإنارة الشمسية كخطوة جادة نحو التحول الأخضر.

تواصل محافظة البحيرة جهودها لتنفيذ خطة التحول نحو الإنارة بالطاقة الشمسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية لمواجهة تحديات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة عمر لبيب، من خلال إدارة المشروعات والإنارة العامة ، بتنفيذ عدد من المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية 2024/2025 وهي تركيب وتشغيل 196 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية بطريق دمنهور / شبراخيت لمسافة 4.5 كم (مرحلة أولى)، على أن يُستكمل التنفيذ ضمن خطة 2025/2026.

تركيب 128 عمود إنارة بالطاقة الشمسية بطريق دمنهور / حوش عيسى لمسافة 3.2 كم (مرحلة أولى)، مع استكمال الأعمال خلال خطة 2025/2026.

يأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق استدامة في الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة الطرق وتعزيز معدلات الأمان عليها.

البحيرة محافظة البحيرة الخطة الإستثمارية الطاقة الشمسية

