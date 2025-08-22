قرار عاجل بشأن واقعة تعدي شخص على طالبة بكلية الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بالتعدي على طالبة بكلية الإعلام في الأكاديمية الدولية بمدينة الإنتاج الإعلامي.

حررت طالبة بكلية الإعلام في الأكاديمية الدولية بمدينة الإنتاج الإعلامي محضرًا رسميًا بقسم الشرطة، تتهم فيه أحد موظفي الكلية بالتحرش بها داخل الحرم الجامعي.

وأوضحت الطالبة في بلاغها أن الموظف انتظرها أمام مصعد الكلية، وتحرش بها لفظيًا وجسديًا، ما دفعها لتحرير محضر رسمي ضده، متهمةً إياه بالتحرش.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وتحرياتها حول الواقعة، للوقوف على ملابسات البلاغ المقدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم حال ثبوت الاتهامات.