إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة موظف للمحاكمة الجنائية، بتهمة التحرش بزميلته داخل مقر الشركة

ووجهت موظفة بشركة خاصة في الوراق، اتهامًا لزميلها بالتحرش بها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.





البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض سيدة للتحرش في الوراق، كما ذكرت مقدمة البلاغ، أنها تعمل بشركة خاصة، وفوجئت بزميلها حددت هويته، يتحرش بها داخل مقر الشركة.





وكان ألقى رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق، القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.