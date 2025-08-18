قرار جديد بشأن المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة

قرار جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، تجديد حبس شخص 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالمغافلة عقب ادعائه مساعدتها وتوصيلها بسيارته.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القليوبية) بتضررها من أحد الأشخاص لإستيلائه منها على مشغولات ذهبية بالمغافلة عقب إدعائه مساعدتها وتوصيلها بسيارته.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين وخاصة السيدات كبار السن والإستيلاء منهن على مشغولاتهن الذهبية .

وأضاف بإرتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" (عامل بمحل مصوغات – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.