تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025
نائبة: الدبلوماسية المصرية تثبت ريادتها في وقف الحرب على غزة واستقرار المنطقة
نبيل فهمي.. خبرة نصف قرن تقوده إلى الجامعة العربية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
ننتظر الرد.. مصادر مصرية: الجانب الإسرائيلي تسلم مقترح الوسطاء بعد موافقة حماس
غلق ستاد القاهرة لنهاية أغسطس بسبب الصيانة ونقل المباريات لملاعب بديلة
حوادث

تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحفظ على مالك محل بقالة عقب وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة بعد تناوله 3 أكياس من “الإندومي” دون طهي داخل منزله في منطقة المرج.


 

كما كلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، كما كلفت بأخذ عينات من المنتج لتحليلها وبيان صلاحيتها من عدمها.


 

تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بدخول طفل في حالة إعياء شديدة عقب تناوله عددا من أكياس الإندومي دون طهي داخل منزله بدائرة القسم، ومن ثم وفاته.


 

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة مالك محل بقالة وفاة طفل الإندومي

