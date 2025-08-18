تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحفظ على مالك محل بقالة عقب وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة بعد تناوله 3 أكياس من “الإندومي” دون طهي داخل منزله في منطقة المرج.





كما كلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، كما كلفت بأخذ عينات من المنتج لتحليلها وبيان صلاحيتها من عدمها.





تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بدخول طفل في حالة إعياء شديدة عقب تناوله عددا من أكياس الإندومي دون طهي داخل منزله بدائرة القسم، ومن ثم وفاته.





وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وتم نقل الجثة إلى المشرحة.