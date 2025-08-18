قرار عاجل ضد سائق "نقل ذكي" سكران أرعب مواطن

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.

ملابسات الواقعة

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سائق سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.

تحديد المتهم

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها الظاهر بمقطع الفيديو " ويعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكى – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبمواجهته إعترف بتعاطيه لمادة "البودر" المخدرة أثناء اصطحابه لأحد الأشخاص فى إحدى الرحلات بنطاق محافظة القاهرة

وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

عقوبات قانون المرور

المادة 76 من قانون المرور تنص على أن: يعاقب كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

أما إذا أسفرت الواقعة عن وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، فتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

سحب الرخصة عند الضبط

كما نصت المادة 66 من القانون على سحب رخصة القيادة لمدة 90 يومًا عند ضبط السائق للمرة الأولى تحت تأثير المخدر أو الخمر، أو في حال امتناعه عن إجراء الفحص الطبي أو الهروب من الفحص.

وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي الدولة للحد من نزيف الدماء على الطرق، والتأكيد على أن القيادة تحت تأثير المخدرات جريمة لا تضر بالسائق فقط، بل تهدد حياة الركاب والمارة ومستخدمي الطرق جميعًا.