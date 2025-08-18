توك توك السبب .. إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بالسلام

قرار جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، إخلاء سبيل طرفي مشاجرة لتصليح مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

‏‎كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم

‏‎تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص و صاحب ورشة لتصليح مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

‏‎بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال المجنى عليه صاحب ورشة لتصليح مركبات "التوك توك" – مقيم بدائرة القسم، أفاد بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص سائق مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات على أجره صيانة المركبة الخاصة بالمشكو فى حقه تعدى خلالها عليه بالسب والضرب.

‏‎أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وبحوزته (عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.