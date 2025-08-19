تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

كشفت ساندي صلاح، إحدى ضحايا التحرش، عن تعرضها لواقعة التعدي عليها داخل أتوبيس نقل عام، مشيرة إلى أنها تلقت مكالمة تهديد بعد نشرها تفاصيل الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إصرارها على اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقها.

وقالت ساندي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "الراجل لمسني بإيده، ولما واجهته قفز من شباك الأتوبيس وهرب، وبعدها جالي تهديد بالتليفون، لكن أنا مش هسكت وبطالب بحقي القانوني بالكامل".

وأضافت أنها تمكنت من توثيق الواقعة، وتوجهت لتحرير محضر رسمي بالواقعة بقسم الأزبكية، مطالبة بسرعة التحرك لضبط المتهم.