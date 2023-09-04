ساندي مراد: ممكن اتحضن لو ده هيخدم الدور الرومانسي

قالت الفنانة ساندي مراد، إنها ترفض تقديم أي مشاهد ساخنة أو قبلات أو ارتداء مايوه، معقبة: "كل واحد لديه حدود في حياته، في حاجات ممكن أعملها، وفي حاجات لأ".

وأضافت "ساندي مراد"، خلال حوارها مع الإعلامي فريد فهمي، ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "ولا بوسة ولا حضن ولا مايوه، ولكن في حاجات كتير تانية ممكن أعملها، لو بعمل دور رومانسي".

وأوضحت الفنانة ساندي مراد، أن هناك بعض الأشياء من الممكن قبولها في التمثيل، معقبة: "لو بقدم دور رومانسي فممكن يكون في رقصة، أو حضن لأن هذه المشاهد تُخدم على الدور".

قالت الفنانة ساندي مراد، إن أول دور قامت بتمثيله كان دور صغير في مسلسل "100 وش" وبعد ذلك شاركت في مسلسل "الآنسة فرح"، ومسلسل "كوفيد 25"، ثم مسلسل "حكايتين ورا كل باب".

وأضافت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامي فريد فهمي، ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها عملت 3 سنوات في شركة أدوية بحكم تخرجها من كلية الصيدلية، وحققت نجاحًا كبيرًا في الشركة، مشيرة إلى أن النجاح مرتبط دائمًا بالإرادة.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الدكاترة في كلية الصيدلة كانوا ضد فكرة مشاركتها في المسرح، معقبة: "كان في دكاترة بيشجعوني، ولكن كان هناك بعض المعيدين والدكاترة كانوا يتخذون الأمر بسخرية".





