خلال ساعات .. إعلامي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة و مصير نجم الزمالك سيف الدين الجزيري.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: الزمالك اقترب من حسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي خلال الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان محل اهتمام كبير من بيراميدز لكنه لم يرسل عرضا لضمه.

وتابع: الزمالك قريب من حسم الصفقة مقابل 350 ألف دولار بالإضافة لإضافات آخرى تصل لـ50 ألف دولار.

و أضاف: محاولات الزمالك لفسخ عقد سيف الدين الجزيري لم تنجح، لذلك تم الاتجاه لضم “الدباغ”، واللاعب بنسبة كبيرة سينضم رسميًا لصفوف الزمالك خلال الساعات المقبلة.