«نمبر وان».. رد فعل مُفاجئ من ناصر منسي بعد إعلان نتائج حفل «دير جيست» للأفضل

أثار نجم الزمالك ناصر منسي الجدل بعد اعلان نتائج حفل دير جيست للأفضل في عام ٢٠٢٥ .

وكتب ناصر منسي عبر ستوري انستجرام: الحمد لله مع صورة له تشير إلى علامة نمبر وان.





جوائز حفل الدير جيست

وحصد ثنائي الزمالك، محمود بنتايك وحسام عبد المجيد جوائز في حفل جوائز الأفضل في الدوري المصري الموسم الماضي.

حيث فاز المغربي محمود بنتايج لاعب الزمالك جائزة أفضل ظهير أيسر في الدوري لـ الموسم الماضي، كما فاز حسام عبدالمجيد لاعب نادي الزمالك بجائزة أفضل مدافع عن الدوري الماضي

وجاءت بقية الجوائز كالتالي:

أفضل مدير رياضي : هاني السعيد

أفضل مدرب : كرونوسلاف يورشيتش

أفضل حارس : محمد الشناوي

أفضل ظهير ايمن : محمد الشيبي

أفضل ظهير ايسر : محمود بنتايك

أفضل مدافع : حسام عبدالمجيد – رامي ربيعه

أفضل خط وسط : مهند لاشين – مروان عطية

أفضل جناح : مصطفى فتحي

أفضل مهاجم: فيستون مايلي

أفضل لاعب في مصر : إمام عاشور

أفضل لاعب شاب : محمد عبدالله

أفضل هدف في مصر : هدف عمرو ناصر مع فاركو في الأهلي.

واكتسح نادي بيراميدز بطل أفريقيا على جوائز حفل دير جيست للأفضل في عام ٢٠٢٥ ونجح النادي في الفوز بالجوائز التالية:

* الكابتن هاني سعيد .. أفضل مدير رياضي

* كرونسلاف يورتشيتش .. أفضل مدير فني

* ⁠محمد الشيبي .. أفضل ظهير أيمن

* ⁠مهند لاشين .. أفضل لاعب وسط

* ⁠مصطفى فتحي .. أفضل لاعب جناح

* ⁠فيستون ماييلي .. أفضل مهاجم



