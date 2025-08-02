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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يسيطر على جوائز دير جيست للأفضل في مصر

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

اكتسح نادي بيراميدز بطل أفريقيا على جوائز حفل دير جيست للأفضل في عام ٢٠٢٥ ونجح النادي في الفوز بالجوائز التالية:

* الكابتن هاني سعيد .. أفضل مدير رياضي
* كرونسلاف يورتشيتش .. أفضل مدير فني 
* ⁠محمد الشيبي .. أفضل ظهير أيمن 
* ⁠مهند لاشين .. أفضل لاعب وسط
* ⁠مصطفى فتحي .. أفضل لاعب جناح 
* ⁠فيستون ماييلي .. أفضل مهاجم

وانتهت المباراة الودية والتي جمعت بين فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

واستضاف بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا على استاد الدفاع الجوي، في الودية قبل الأخيرة في إطار استعدادات الفريق بطل أفريقيا لضربة بداية الدوري أمام وادي دجلة.

تقدم سيراميكا في البداية بهدف من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على مروان حمدي داخل المنطقة سجلها أحمد بلحاج، قبل أن يتعادل بيراميدز سريعا من ركلة جزاء تسبب فيها الحارس محمد بسام من ارتطام قوي بالمهاجم ماييلي، وسجلها البرازيلي إيفرتون داسيلفا ببراعة.

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بالثنائي فيستون ماييلي وأحمد عاطف قطة.

ويختتم بيراميدز مبارياته الودية بمواجهة فريق نادي أسوان مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز نادي بيراميدز جوائز حفل دير جيست حفل دير جيست دير جيست

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