إعلامي: العلاقة بين الإخوان وإسرائيل ليست وليدة اللحظة وهدفها تفتيت الجبهة الداخلية|فيديو

قال الإعلامي حسام الغمري إن العلاقة بين جماعة «الإخوان» وإسرائيل ليست وليدة اللحظة، بل تقوم على تنسيق عضوي قديم، وهو أحد الأسباب الجوهرية التي تأسست عليها الجماعة منذ نشأتها.

وأشار الغمري، خلال لقاء مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن عددًا كبيرًا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا تداول مقال شهير للمفكر العربي الكبير عباس محمود العقاد، نُشر في جريدة «الأساس» في يناير 1949، يؤكد فيه أن مؤسس الجماعة حسن البنا «يهودي مغربي مزروع في مصر».

حياة حسن البنا

ولفت الغمري إلى أهمية التوقيت، موضحًا أن المقال نُشر في حياة حسن البنا، حيث لم يجرؤ على الرد عليه أو نفي ما جاء فيه، رغم أن المقال تضمّن اتهامات صريحة وخطيرة، قائلاً: «لو كان ما ورد في المقال غير صحيح، لكان من السهل على البنا أن يخرج ببيان يكذب فيه العقاد، أو يوضح موقفه، لكنه لم يفعل».

واعتبر الغمري أن ما كتبه العقاد «ليس مجرد مقال رأي بل تحقيق استقصائي مبكر».

وأضاف الغمري: «نحن اليوم أمام لحظة اكتشافات كبرى، والدولة تدرك هذه الحقائق جيدًا، وتعلم أن الهدف الأساسي للجماعة هو تفتيت الجبهة الداخلية وقيادة حرب نفسية ممنهجة ضد الشعب المصري، وهي من أخطر أنواع الحروب التي تُمارَس في العصر الحديث».