الإخوان والإسرائيليون إيد واحدة.. أحمد موسى يوجه الشكر للحبيب علي الجفري

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، على حديثه الطيب عن مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الحبيب علي الجفري أكد أن قيادة الإخوان وإسرائيل إيد واحدة".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "بقول لعناصر الإخوان في تل أبيب، فين علم فلسطين في مظاهراتكم؟".

وأكد الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، أن الإخوان والصهاينة يَدٌ واحدة، فسابقًا أطلق الرئيس الأمريكي، بايدن، الاتهام على مصر بأنها من تمنع دخول المساعدات إلى غزة، وأطلق نتنياهو الاتهام على مصر بأنها من تمنع دخول المساعدات إلى غزة، والآن يسير الإخوان على خطى بايدن ونتنياهو في اتهام مصر بأنها من تمنع دخول المساعدات إلى غزة.

وأضاف الحبيب علي الجفري، في منشور على صفحته على “فيس بوك”، أن الحق هو أن مصر رفضت دخول المساعدات من معبر رفح فور استيلاء الجيش الصهيوني عليه، وأصرّت على دخوله من معبر كرم أبو سالم إلى أن يعيد جيش الاحتلال المعبر للفلسطينيين، وذلك منعا للاعتراف باحتلالهم لمعبر رفح، المعبر الوحيد الذي تنص الاتفاقيات أن يدار من قِبَل السلطة الفلسطينية، فثمّن القيادي الحمساوي أسامة حمدان، القرار المصري، وأيّد رفضها التعامل مع الاحتلال من معبر رفح.

وتابع: بعد أن طال الأمد واشتد الجوع على الفلسطينيين؛ طالبت مصر بدخول الإغاثة العاجلة عبر أي معبر.

وتساءل الجفري عن التحول المفاجئ للإخوان، بعد أن لوّح الكونجرس الأمريكي بإدراج الإخوان المسلمين ضمن قائمة الإرهاب وتتبع مؤسساتهم المالية في الولايات المتحدة والعالم، وهي تقدر بالمليارات.