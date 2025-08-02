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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية خيانة للقضية الفلسطينية

عبد الوهاب خليل
عبد الوهاب خليل
عبد الرحمن سرحان

ندد النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، بمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية إثارة الفوضى من خلال الدعوة إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات المصرية في الخارج، مؤكدًا أن هذه التحركات تمثل استغلالًا مفضوحًا للقضية الفلسطينية لخدمة أهداف تنظيمية ضيقة وأجندات معادية للدولة المصرية.

وقال خليل، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر دفعت ثمناً غالياً في سبيل الحفاظ على القضية الفلسطينية، ولم تتاجر بها يومًا، كما فعلت بعض الجماعات التي لا يهمها إلا استغلال كل الأزمات لتشويه الدولة المصرية والتشكيك في مواقفها الثابتة.

وأضاف عضو مجلس النواب: "الدعوة للتظاهر أمام سفارات مصر في الخارج ليست دفاعًا عن غزة كما يزعمون، بل هي خيانة صريحة للقضية الفلسطينية، ومحاولة لتصدير صورة زائفة عن الموقف المصري، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا استثنائية لإدخال المساعدات ووقف العدوان الإسرائيلي".

وأكد عبد الوهاب خليل، أن مصر رفضت بوضوح كل محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ووقفت بقوة في وجه أي مخططات لتفريغ قطاع غزة، في حين أن من يروجون لهذه التظاهرات يتغافلون عمدًا عن هذه المواقف المشرفة، بل يسعون لإرباكها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية ومن يقف خلفها يعلمون تمامًا أن المعابر يتحكم فيها الاحتلال الإسرائيلي، ولكنهم يصرون على تحميل مصر المسؤولية زورًا، في إطار خطة ممنهجة لتأليب الرأي العام الدولي ضد الدولة.

وشدد نائب مستقبل وطن. على أن الشعب المصري لن ينخدع بهذه الدعوات المأجورة، وسيظل داعمًا لمؤسسات بلاده وجيشه وقيادته، التي أثبتت في كل الأزمات أنها حائط الصد الأول لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

واختتم النائب عبد الوهاب خليل حديثه بالدعوة لجموع المصريين بالخارج بضرورة عدم الانسياق وراء هذه الحملات المشبوهة والوقوف بجانب الدولة المصرية في هذه الحرب التي تستهدف تقليل دور مصر في القضية الفلسطينية.

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