شهر الحصاد| أهم المحاصيل الزراعية بشهر أغسطس .. ونصائح ذهبية لزراعتها

يُعد شهر أغسطس من أهم شهور السنة الزراعية في مصر، لأنه بيجمع بين نهاية المحاصيل الصيفية وبدء الاستعداد للموسم الشتوي في هذا الوقت يكون الفلاح في مرحلة "جني وتخطيط".

وكشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أهم المحاصيل اللي يمكن حصادها في شهر أغسطس:

الذرة الشامية

القطن (في بعض المناطق)

الطماطم العروة الصيفية

البطيخ والشمام

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن أهم المحاصيل التى يمكن زراعتها في أغسطس:

الفاصوليا الخريفية

الكوسة (العروة الخريفية)

البنجر (بداية من أواخر الشهر)

الفجل والجرجير والسبانخ (في نهاية الشهر أو أول سبتمبر)

تجهيز مشاتل الكرنب والقرنبيط

كما قدم "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " نصائح زراعية في أغسطس:

- مراقبة نظام الري جيدا بسبب درجات الحرارة المرتفة.

- تنظيف الأرض من الحشائش حتى لا تستهلك مياه أو غذاء من التربة.

- البدء بتجهيز الأرض للعروة الشتويّة من اليوم .

️ معلومة مهمة:

أغسطس بيتميز بدرجات حرارة عالية نهارًا، فلابد الاهتمام بري النباتات في الصباح الباكر أو قبل الغروب، مع تقليل الإجهاد المائي عنها.