«سموتريتش» يتهم حماس بالتلاعب بمشاعر الإسرائيليين ويُطالب بـ«الإبادة الكاملة»

اتهم وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حركة حماس بمحاولة التأثير على الرأي العام الإسرائيلي عبر نشر مقاطع مصورة للأسرى الإسرائيليين، قائلا إن "الهدف من هذه الفيديوهات هو تمزيق قلوبنا، والتلاعب بمشاعرنا، والضغط علينا للاستسلام ووقف الحرب"، على حد تعبيره.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، دعا سموتريتش إلى ما سمّاه "ردًا ساحقًا على هذه الإساءة للمختطفين"، مشددا على أن الحل الوحيد هو "الإبادة الكاملة، وإعادة جميع الرهائن دون قيد أو شرط فورا بكل قوتنا ودون توقف للحظة".

في المقابل، تواصلت الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية، حيث أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن نحو 60 ألف متظاهر يحتشدون حاليا في ميدان "هبيما" وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تعيد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.