سعر الذهب عيار 21 الآن بالدمغة والمصنعية الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن قبل بداية تعاملات الأحد 3 أغسطس 2025 .. ثبت سعر الذهب عيار 21 وفق آخر تحديث خلال التعاملات المسائية أمس عند سعر 4600 جنيه للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3363.36 دولار.

مصنعية الذهب

مصنعية الذهب هي قيمة الربح الذي يقدره الصائغ على كل جرام لتقدير شغل الورشة، مقابل صياغة قطعة الذهب، ومن ثم تختلف المصنعية من قطعة ذهب إلى أخرى، وكذلك من محل ذهب إلى آخر.

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يتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وفي الأغلب تمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالدمغة والمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 يبلغ نحو 5257.25 جنيه وتتراوح المصنعية بين 30 و65 جنيهًا والدمغة تبلغ نحو 10 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ نحو 4600 جنيه وتتراوح المصنعية بين 30 و65 جنيهًا والدمغة تبلغ نحو 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ نحو 3942.75 جنيه وتتراوح المصنعية بين 30 و65 جنيهًا والدمغة تبلغ نحو 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية أمس عند مستوى 5257.25 جنيه للبيع، 5228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في آخر تعاملات أمس إلى مستوى 4819 جنيها للبيع، 4792.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية نحو 4600 جنيه للبيع، 4575 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية أمس نحو 3942.75 جنيه للبيع، 3921.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حافظ سعر الذهب عيار 14 على استقراره في نهاية التعاملات أمس ليُسجّل نحو 3066.75 جنيه للبيع، 3050 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة المصرية ليُسجّل نحو 2628.5 جنيه للبيع، 2614.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 1971.5 جنيه للبيع، 1960.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب الأحد 3 أغسطس 2025 نحو 36800 جنيه للبيع، 36600 جنيه للشراء.