آخر تحديث لأسعار سبائك الذهب اليوم 2-8-2025

ارتفعت أسعار السبائك الذهبية في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 2-8-2025 داخل محلات الصاغة

سعر سبائك الذهب اليوم

وصل معدل زيادة سبائك الذهب في المتوسط نحو 440 جنيه علي الأقل منذ الأسبوع الماضي

أسعار سبائك الذهب

سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد Master gold :

وزن 2.5 جرام بسعر 14.4 ألف جنيه

وزن 5 جرام بسعر 27.865 ألف جنيه

وزن 50 جرام بسعر 279.16 ألف جنيه

وزن 100 جرام بسعر 557.8 ألف جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد Master gold

الوزن: 2.50 جرام بسعر 14.215 ألف جنيه

وزن 5 جرام بسعر 28.485 ألف جنيه

وزن 10 جرام بسعر 55.7 ألف جنيه

وزن 20 جرام بسعر 113.79 ألف جنيه

وزن 100جرام بسعر 568.84 ألف جنيه

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم مقدار 75 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة ليكسر بذلك جمود التراجع الذي شهده على مدار الأسبوع الماضي داخل محلات الصاغةالمصرية.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 4575 جنيه للبيع و 4600 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا.