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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأسعار سبائك الذهب اليوم 2-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفعت أسعار السبائك الذهبية في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 2-8-2025 داخل محلات الصاغة 

سعر سبائك الذهب اليوم

وصل معدل زيادة سبائك الذهب في المتوسط نحو 440 جنيه علي الأقل منذ الأسبوع الماضي

سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب 

سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد Master gold :

  • وزن 2.5 جرام بسعر 14.4 ألف جنيه
  • وزن 5 جرام  بسعر 27.865 ألف جنيه
  • وزن 50 جرام بسعر 279.16 ألف جنيه 
  • وزن 100 جرام بسعر 557.8 ألف جنيه 
كل ما تريد معرفته عن الكاش باك على سبائك الذهب في مصر

سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد Master gold

  •  الوزن: 2.50 جرام بسعر 14.215 ألف جنيه
  • وزن 5 جرام بسعر 28.485 ألف جنيه
  • وزن 10 جرام بسعر 55.7 ألف جنيه
  • وزن 20 جرام بسعر 113.79 ألف جنيه
  • وزن 100جرام بسعر 568.84 ألف جنيه
سبائك الذهب

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم مقدار 75 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة ليكسر بذلك جمود التراجع الذي شهده على مدار الأسبوع الماضي داخل محلات الصاغةالمصرية.

سبائك الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 4575 جنيه للبيع و 4600 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا.

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