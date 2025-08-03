إبراهيم نور الدين يفتح النار: جهاد جريشة ليست له صلاحيات في لجنة الحكام الحالية

كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني السابق للجنة الحكام، عن مفاجأة بشأن جهاد جريشة عضو لجنة الحكام الحالي .



وقال “نور الدين” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: هناك حكام في القائمة الدولية جهاد جريشة عضو لجنة الحكام كان حكمًا رابعًا في مبارياتهم.

وأضاف: جهاد جريشة مثله مثل باقي الحكام “ده هو عضو في اللجنة يعني زيه زي باقي الحكام وليس له أي صلاحيات”.

وتابع: سمعت إن الحكام "مضايقين" من جهاد جريشة، لأنه لا يتواصل جيدًا مع الحكام ويرفض التواصل معهم.. وهناك استياء من تصرفاته.



وواصل: لما جهاد جريشة قال هجيب لجنة الحكام "على المحارة" حولتوا للتحقيق؛ ولكنه اعتذر بعد ذلك ووضح تصريحاته..