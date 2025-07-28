ثروت سويلم: مقتنع بأوسكار رويز رغم تحفظي على تواجد خبير أجنبي للجنة الحكام

أبدى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة رائيه في تواجد أوسكار رويز على رأس لجنة الحكام



وقال سويلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أوسكار رويز يسير بخطى ناجحة في لجنة الحكام

وأضاف: مقتنع بأوسكار رويز رغم رفضي السابق تولي لجنة الحكام شخص أجنبي ولكن احد هذه اللحظة هو يسير بخطى جيدة



واشار: هاني أبو ريدة من أهم الشخصيات الرياضية في العالم و مصر دولة قوية جدًا على صعيد الأمن.. ونستطيع أن نلعب كل المباريات بالسعة الكاملة

وتابع: العلاقة بين احمد دياب وهاني ابو ريدة على افضل ما يكون وأعتقد ان الأمور ظهرت للجميع من القرعة اليوم



وواصل: لا تأجيلات في دوري الموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز بأي حال من الأحوال

واختتم ثروت سويلم تصريحاته قائلا :لا اعتقد إن مباراة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك من بطولة الدوري الممتاز ستكون بالسعة الكاملة