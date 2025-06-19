أزمة في تشكيل لجنة الحكام.. جريشة يطالب أوسكار باستبعاد إبراهيم نور الدين

قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة الحكام، تشهد أزمة خلال الفترة الحالية، بسبب التعديلات الجديدة التي يرغب الكولومبي أوسكار رويز، في إجراءها استعدادا للموسم الجديد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أوسكار يخطط لضم عناصر جديدة للجنة الحكام، وأبلغ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة باستبعاد وجيه أحمد وعزب حجاج على أن يتم الاستعانة بهما في أي مهمة داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" أبو ريدة طرح على أوسكار ، ضم إبراهيم نور الدين ، ومن مصادرنا داخل اتحاد الكرة، جهاد جريشة نائب رئيس اللجنة، تواصل مع أوسكار المتواجد حاليا في كأس العالم للأندية بأمريكا، وطالبه بعدم الموافقة على ضم نور الدين بحجة كثرة مشاكله خلال تواجده في اللجنة التي كان يديرها البرتغالي بيريرا".

وأكمل:"حتى الآن أوسكار يرفض ضم إبراهيم نور الدين، ودخل في أزمة مع سيد مراد المسؤول عن تقنية الفيديو، بسبب تواصله مع محمد الصباحي وميدو سلامة من أجل الاعتزال وتعيينهما في اللجنة".

واختتم:" أوسكار رفض أي تدخلات في تشكيل اللجنة أو طرح أسماء لحين عودته إلى مصر خلال الفترة المقبلة".