عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين متأثرا بعد رحيل مصطفى درويش: بقينا صحاب بعد 100 وش

آسر ياسين ومصطفى
آسر ياسين ومصطفى درويش

تحدث الفنان آسر ياسين متأثرا عن وفاة صديقه الراحل مصطفى درويش في لقاء تلفزيوني له من كواليس تصوير فيلم شماريخ. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

 

وقال آسر ياسين عن مصطفى درويش:" بقينا صحاب جدا بعد 100 وش .. وبقيت بتفاءل بيه ونجحنا سوا في سوتس.. ومبسوط إن آخر حاجة عملها هي فيلم شماريخ.. وهو في حتة أحسن أكيد".

 

يواصل صناع فيلم شماريخ تصوير العمل بعد فترة من التوقف، حيث يعد العمل من آخر الأعمال التي شارك في بطولتهاالفنان الراحل مصطفى درويش. 

 

وأفرج صناع الفيلم عن صورة جمعت بين الفنان آسر ياسين والفنان الراحل مصطفي درويش من أحد المشاهد التي انتهي الراحل من تصويرها.

 

وكان خرج فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل من موسم أفلام عيد الأضحى . 



 

وظهر في البوستر الدعائي للفيلم آسر ياسين مرتديا قناعا واقيا للغاز، وفي يده بندقية مضيئة وبجانبه أمينة خليل وفيالخلفية في السماء أشكال للشماريخ مطلقة في السماء.


 

ويشارك في بطولة فيلم “شماريخ” عدد كبير من الفنانين على رأسهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمدثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.


 

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤديإلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.


 

وكان قد انتهي الراحل مصطفي درويش من تصوير دوره ضمن احداث مسلسل حرب نفسية .

 

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة،، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر منالفنانين.

مصطفى درويش فيلم “شماريخ” عصام السقا البوستر الدعائى الفنان الراحل مصطفى درويش الفنان آسر ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البنك الدولي بشأن تحويلات المصريين.. ماذا قال؟

مفاجآت وتفاصيل جديدة.. ماذا قالت المحامية المتهمة بقضية طبيب الساحل؟

قرار جمهوري عاجل بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

موضوعات متعلقة

وضعها في تدهور.. قصة حجز ممثلة شهيرة ووضعها تحت الملاحظة النفسية

بطلة مسلسل الحاج متولي: جالنا أوامر لتغيير النهاية| فيديو

بداية محبطة لفيلم The Flash في عطلته الأسبوعية الأولى

بدرية طلبة وانتصار ونوليا في كواليس تصوير من غير نفسنة| فيديو

تميمة الحظ.. هل يستعين نجوم السينما باللاعب طاهر محمد طاهر لضمان النجاح؟

ادعولها.. والدة الفنانة منة فضالي في العناية المركزة

كان نفسي أبقى عروسة.. مونيا تكشف عن وفاة حبيبها الأول: ابني بلغني الخبر

في عيد ميلاده .. أفلام ينتظر بيومي فؤاد عرضها قريبا

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: المجتمع المدني يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 أخرين في هجوم على شمال رام الله

النائب محمد أبوالعينين يشارك في جلسة السياسات الصناعية بالحوار الوطني

القباج: المجتمع المدني يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

تسريب جديد يكشف قائمة أسعار ساعات سامسونج Galaxy Watch 6

حصد ملايين المشاهدات.. شاهد سائق ينجو بأعجوبة من تحت سيارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمن يعانون من السمنة.. مشروب سحري يساعدك على خسارة الوزن بفاعلية

أحذر من هذه العلامات فإنها تشير بالإصابة بمرض السكري.. العطش أبرزها

صديقة للبيئة| ناسا وبوينج يطوران طائرة تخفض الانبعاثات الضارة وهذه تكلفتها

دراسة صادمة .. حقائق غير متوقعة عن الكلور في الماء

فيديو

موجة خسائر تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار |تغطية خاصة

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ