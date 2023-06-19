لم يمهله القدر للانتهاء من دوره.. آخر صورة لـ مصطفى درويش قبل وفاته

يواصل صناع فيلم شماريخ تصوير العمل بعد فترة من التوقف، حيث يعد العمل من آخر الأعمال التي شارك في بطولتها الفنان الراحل مصطفى درويش.

وأفرج صناع الفيلم عن صورة جمعت بين الفنان آسر ياسين والفنان الراحل مصطفي درويش من أحد المشاهد التي انتهي الراحل من تصويرها .

مصطفي درويش

وكان خرج فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل من موسم أفلام عيد الأضحى .

وظهر في البوستر الدعائي للفيلم آسر ياسين مرتديا قناعا واقيا للغاز، وفي يده بندقية مضيئة وبجانبه أمينة خليل وفي الخلفية في السماء أشكال للشماريخ مطلقة في السماء.

ويشارك في بطولة فيلم “شماريخ” عدد كبير من الفنانين على رأسهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة،

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

وكان قد انتهي الراحل مصطفي درويش من تصوير دوره ضمن احداث مسلسل حرب نفسية .

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة،، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار من السيكو دراما، وقالت أروى جودة في تصريحاتها لصدى البلد إنها مكون من 15حلقة.

وأكدت أروي جودة فى تصريحات سابقة لـ صدي البلد ان مسلسل حرب نفسية من المقرر ان يقوم بإخراجه أحمد شفيق ، والذى لديه به ثقة كبيرة ، بعد ان تعاونا سوياً فى حكاية سنين وعدت ضمن حكايات مسلسل الا أنا ، كما ان سيناريو مسلسل حرب نفسية جيد للغاية".

وأوضحت أروي جودة : لم تكن فكرة البطولة المطلقة تسطير علي ، فقد كنت على يقين ان المنتجين حين يروني انني مستعدة لتلك الخطوة سيقومون بها ، ولكن بلا شك انها مسئولية كبيرة بالنسبة للممثل .