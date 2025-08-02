تسلا تستطيع صيانة سيارتك من الفضاء ما عدا هذا العطل البسيط

في وقتٍ تواجه فيه شركات السيارات الكبرى مثل فورد موجات متكررة من الاستدعاءات المعقدة، تظل تسلا في نطاق أقل من ناحية الحجم، لكنها ليست بمنأى تمامًا عن المشكلات.

إذ أصدرت الشركة الأمريكية مؤخرًا إشعار استدعاء جديد في الولايات المتحدة، يستهدف سيارة موديل Y، وهي الطراز الأكثر مبيعًا ضمن تشكيلتها الكهربائية.

العطل: الكلاكس لا يعمل أحيانًا

الاستدعاء الأخير لا يرتبط بمشكلة خطيرة تهدد السلامة العامة مثل الوسائد الهوائية أو الفرامل، بل يتعلق بعطل بسيط نسبيًا: توقف الكلاكس عن العمل.

ووفقًا لتسلا، فإن العطل يعود إلى احتمال عدم تثبيت سلك التأريض الخاص بالبوق بشكل صحيح.

وفي حالة ضعف الاتصال أو فصله، قد يتوقف الكلاكس عن إصدار أي صوت، ما يضعف من قدرة السائق على التنبيه في المواقف الطارئة.

خلافًا للعديد من العيوب البرمجية التي اعتادت تسلا إصلاحها عبر تحديثات البرامج اللاسلكية (OTA)، يتطلب هذا العيب إصلاحًا ماديًا مباشرًا داخل مركز الخدمة.

إذ لا يمكن تصحيح الخلل عن بعد، وهو ما يفرض على المتضررين حجز موعد فني لإجراء الفحص والمعالجة.

حتى الآن، يبدو أن نطاق الاستدعاء محدود للغاية.

فقد أوضحت تسلا أن العيب تم رصده فقط في 5 سيارات موديل Y تم إنتاجها خلال الفترة من 27 مارس إلى 10 يوليو 2025.

وتشير نتائج التحقيقات الأولية إلى أن الشركة الموردة لمكون البوق، وهي يانفنج إنترناشونال (Yanfeng International)، ربما فشلت في تثبيت الطرف الحلقي لسلك التأريض بشكل آمن، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في دائرة البوق في بعض الحالات.

تم اكتشاف المشكلة في 9 يوليو 2025 حين لاحظ موظفو تسلا أن عجلة قيادة في إحدى سيارات موديل Y تحتوي على َكلاكس يعمل بشكل متقطع فقط.

ما أثار الشكوك ودفع الفريق التقني إلى فتح تحقيق داخلي، أسفر في النهاية عن إصدار قرار الاستدعاء.

رغم ظهور المشكلة، أكدت تسلا أنها لم تتلق أي بلاغات عن حوادث أو إصابات أو وفيات مرتبطة بالخلل.

وحتى الآن، تم تسجيل حالتين فقط تتعلقان بالضمان، ما يؤكد محدودية تأثير العطل.

أعلنت الشركة أنها ستبدأ بإخطار مالكي السيارات المتأثرة اعتبارًا من 23 سبتمبر 2025.