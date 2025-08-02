قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جسم غامض يقترب من الأرض ومصدره كائنات فضائية.. ما القصة؟
مايا مرسي تدق ناقوس الخطر: تيك توك مخدر رقمي بين أيدي المراهقين
الثلاثاء.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة
البلوجر شاكر من دنجوان تيك توك لنزيل تخشيبة الحبس على ذمة التحقيقات
هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي
الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف
«الأرصاد»: لا موجات حارة هذا الأسبوع.. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور
بفعل بيانات أمريكية| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تستطيع صيانة سيارتك من الفضاء ما عدا هذا العطل البسيط

تسلا
تسلا
عزة عاطف

في وقتٍ تواجه فيه شركات السيارات الكبرى مثل فورد موجات متكررة من الاستدعاءات المعقدة، تظل تسلا في نطاق أقل من ناحية الحجم، لكنها ليست بمنأى تمامًا عن المشكلات. 

إذ أصدرت الشركة الأمريكية مؤخرًا إشعار استدعاء جديد في الولايات المتحدة، يستهدف سيارة موديل Y، وهي الطراز الأكثر مبيعًا ضمن تشكيلتها الكهربائية.

العطل: الكلاكس لا يعمل أحيانًا

الاستدعاء الأخير لا يرتبط بمشكلة خطيرة تهدد السلامة العامة مثل الوسائد الهوائية أو الفرامل، بل يتعلق بعطل بسيط نسبيًا: توقف الكلاكس عن العمل. 

ووفقًا لتسلا، فإن العطل يعود إلى احتمال عدم تثبيت سلك التأريض الخاص بالبوق بشكل صحيح.

وفي حالة ضعف الاتصال أو فصله، قد يتوقف الكلاكس عن إصدار أي صوت، ما يضعف من قدرة السائق على التنبيه في المواقف الطارئة.

خلافًا للعديد من العيوب البرمجية التي اعتادت تسلا إصلاحها عبر تحديثات البرامج اللاسلكية (OTA)، يتطلب هذا العيب إصلاحًا ماديًا مباشرًا داخل مركز الخدمة. 

إذ لا يمكن تصحيح الخلل عن بعد، وهو ما يفرض على المتضررين حجز موعد فني لإجراء الفحص والمعالجة.

حتى الآن، يبدو أن نطاق الاستدعاء محدود للغاية. 

فقد أوضحت تسلا أن العيب تم رصده فقط في 5 سيارات موديل Y تم إنتاجها خلال الفترة من 27 مارس إلى 10 يوليو 2025.

وتشير نتائج التحقيقات الأولية إلى أن الشركة الموردة لمكون البوق، وهي يانفنج إنترناشونال (Yanfeng International)، ربما فشلت في تثبيت الطرف الحلقي لسلك التأريض بشكل آمن، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في دائرة البوق في بعض الحالات.

تم اكتشاف المشكلة في 9 يوليو 2025 حين لاحظ موظفو تسلا أن عجلة قيادة في إحدى سيارات موديل Y تحتوي على َكلاكس يعمل بشكل متقطع فقط. 

ما أثار الشكوك ودفع الفريق التقني إلى فتح تحقيق داخلي، أسفر في النهاية عن إصدار قرار الاستدعاء.

رغم ظهور المشكلة، أكدت تسلا أنها لم تتلق أي بلاغات عن حوادث أو إصابات أو وفيات مرتبطة بالخلل. 

وحتى الآن، تم تسجيل حالتين فقط تتعلقان بالضمان، ما يؤكد محدودية تأثير العطل.

أعلنت الشركة أنها ستبدأ بإخطار مالكي السيارات المتأثرة اعتبارًا من 23 سبتمبر 2025. 

تسلا عطل الكلاكس تسلا موديل Y مشاكل تأريض السيارة استدعاء سيارات 2025 أخبار السيارات الكهربائية استدعاء تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

البلوجر شاكر محظور

داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

رخصة القيادة

خطوات وطريقة تجديد رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها

أرشيفية

قرار جديد بشأن سائق ميكروباص تعدى على سيدة وزوجها بمفتاح حديدي على الدائري

دعوى إبراهيم سعيد ضد طليقته لضم حضانة ابنتيه

نظر دعوى إبراهيم سعيد ضد طليقته لضم حضانة ابنتيه .. اليوم

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد