ميزة مشاركة مُحادثات ChatGPT تختفي من نتائج البحث بعد غضب المستخدمين

في خطوة مفاجئة، قامت شركة OpenAI بإزالة ميزة كانت تتيح ظهور المحادثات المشتركة من ChatGPT في نتائج محركات البحث، وذلك بعد تصاعد شكاوى المستخدمين.

الميزة، التي وُصفت بأنها "تجربة قصيرة الأمد"، كانت تعتمد على خيار إنشاء روابط لمشاركة المحادثات، حيث كان بإمكان المستخدمين تحديد خيار لجعل المحادثة قابلة للاكتشاف عبر الإنترنت.

غضب عام بعد تقرير صحفي

أثارت القضية موجة من الجدل عقب نشر تقرير من موقع Fast Company خلال هذا الأسبوع، نقلته أيضًا Ars Technica، حيث كشف أن آلاف المحادثات من ChatGPT كانت مفهرسة عبر نتائج بحث Google.

ورغم أن هذه المحادثات لم تتضمن بشكل مباشر معلومات تعريفية، إلا أن بعضها احتوى على تفاصيل حساسة قد تُشير إلى هوية المستخدم أو مصدرها.

ليست اختراقًا أو تسريبًا

من المهم التوضيح أن هذه المحادثات لم تكن نتيجة اختراق أمني أو تسريب بيانات، بل نتجت عن خيار ضمن واجهة مشاركة الروابط، حيث كان يظهر للمستخدمين صندوق اختيار تحت عنوان "اجعل هذه المحادثة قابلة للاكتشاف"، مع توضيح أصغر باللون الرمادي يشير إلى أن ذلك "يسمح بظهورها في نتائج البحث".

وبالتالي، كانت المحادثات تظهر فقط إذا قام المستخدم بتفعيل هذا الخيار يدويًا.

النية لم تكن دائمًا للنشر العام

ورغم أن المستخدمين الذين فعلوا هذا الخيار قد يكونون فعلوه عن قصد، إلا أن تقرير Fast Company أشار إلى أن بعضهم ربما استخدم الرابط فقط لمشاركته عبر تطبيقات المراسلة أو للاحتفاظ به لأغراض شخصية، دون إدراك أن المحادثة قد تظهر لاحقًا في نتائج البحث العامة.

تراجع OpenAI تحت الضغط

في البداية، دافع رئيس أمن المعلومات في OpenAI، دين ستاكي، عن طريقة تقديم الميزة، معتبرًا أن التعليمات كانت "واضحة بما يكفي". إلا أنه، وبعد تصاعد الانتقادات، أعلنت الشركة تراجعها الكامل عن هذه الميزة.

وقال ستاكي في بيان يوم الخميس:"في النهاية، نعتقد أن هذه الميزة فتحت المجال أمام الكثير من المستخدمين لمشاركة معلومات عن غير قصد، لذلك قررنا إزالة هذا الخيار".

وبذلك، لم يعد خيار "الاكتشاف العام" متاحًا عند إنشاء روابط لمشاركة محادثات ChatGPT، في خطوة تعكس استجابة الشركة لمخاوف المستخدمين بشأن الخصوصية والشفافية.