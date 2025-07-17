قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا وبيان عاجل بشأن العاملين في القطاع الخاص
حقيقة وفاة زيزي مصطفى .. جمال عبد الناصر مصدر الشائعة | ومنة شلبي ترد : عيب
الصور تفضح التناقض | من سوبر مان إلى مرض ترامب المزمن
الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب
لعزل الفلسطينيين جغرافيًا.. قيادي بفتح: الضفة الغربية مستهدفة بالتقسيم لـ3 محاور
كيف تحصل على معاش العمالة غير المنتظمة ؟ الفئات المستحقة للمعاش
ضبط المتهم في الاعتداء على بائع العسلية بالمحلة
طقس الجمعة .. حرارة شديدة وشبورة مائية صباحا
ماضاعش .. لجنة تعليم الفيوم تعثر على ملف طالب الإعدادية بـ شئون الطلبة
القومي للبحوث: نجحنا في تطوير لقاح مصري 100% لكورونا
حرام تخضّوا منة| منشور مثير من ناهد السباعي عن شائعة وفاة زيزي مصطفى
إلغاء ضريبة الجدول على المقاولات وإخضاعها لــ 14% مع استثناء دور العبادة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبن أي آي توسع قدرات ChatGPT لدعم ملفات إكسل وباوربوينت

مايكرسوفت وأوبن أيه أي
مايكرسوفت وأوبن أيه أي
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة أوبن أي آي OpenAI، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها سان فرانسيسكو، على توسيع قدرات الإنتاجية في نموذجها الشهير شات جي بي تي ChatGPT، في خطوة من شأنها تقليل اعتماد المستخدمين على أدوات مايكروسوفت أوفيس مثل إكسل وباوربوينت.

ووفقا لتقرير نشره موقع The Information، تعمل شركة "أوبن أي آي" حاليا على تطوير دعم مباشر لتنسيقات ملفات إكسل وباوربوينت ضمن واجهة ChatGPT.

وإذا تم تفعيل هذه الميزة، فستتيح للمستخدمين إنشاء هذه الملفات وفتحها وتحريرها مباشرة داخل المنصة، دون الحاجة إلى تنزيلها واستخدام تطبيقات خارجية.

في الوضع الحالي، يمكن للمستخدمين توليد ملفات جداول بيانات أو عروض تقديمية بصيغة نصية فقط من خلال ChatGPT، ومن ثم تنزيلها بصيغ أوفيس أو تعديلها يدويا عبر وضع “كانفاس”.

تفتقر هذه الإمكانيات إلى دعم المعادلات الحسابية في إكسل والمؤثرات البصرية أو الحركية في باوربوينت.

سيعالج التحديث المرتقب هذه القيود، حيث أفاد التقرير بأن "أوبن أي آي" طورت بالفعل دعما أصليا لتنسيقات مايكروسوفت، ما يسمح بتجربة أكثر تفاعلية وغنية للمستخدمين داخل ChatGPT. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تواجه عوائق قانونية، كون مايكروسوفت أتاحت تنسيقات الملفات كمصدر مفتوح.

وفي سياق متصل، تطور "أوبن أي آي" أيضا وكيلا ذكيا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنه جمع البيانات من مصادر عامة أو قواعد بيانات داخلية، وإنشاء تقارير تلقائية يمكن تصديرها بصيغ إكسل أو باوربوينت، مما يعزز من أتمتة التحليلات وعرض المعلومات.

ورغم عدم الإعلان عن موعد رسمي لإطلاق هذه الميزات، فإنها تمثل تحولا كبيرا نحو جعل ChatGPT منصة إنتاجية متكاملة، وليس مجرد مساعد ذكي. 

وتشير تقارير أخرى إلى أن الشركة تدرس أيضا تطوير متصفح ويب خاص بها، مما يمهد الطريق لدمج أوسع بين البيانات عبر الإنترنت وأدوات إنشاء المحتوى.

أوبن أي آي الذكاء الاصطناعي ChatGPT مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

ترشيحاتنا

الصحفيين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاقتراحات لتعديل لائحة الشعب والروابط لمدة أسبوعين

المشاركون في الندوة

القومي لحقوق الإنسان: المجتمع المدني يواجه صعوبة في متابعة وتقييم الخدمات الصحية

صانع النحاس

تعلم المهنة على يد ابنه.. حكاية الحاج أحمد مع النحاس من الجمالية إلى "ديارنا"

بالصور

حقيقة وفاة زيزي مصطفى .. جمال عبد الناصر مصدر الشائعة | ومنة شلبي ترد : عيب

منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي
منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي
منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي

هاني شاكر يستقر على البرنامج النهائي لإحتفالية البيت الفني غدا بالبالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد