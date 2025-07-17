أوبن أي آي توسع قدرات ChatGPT لدعم ملفات إكسل وباوربوينت

تعمل شركة أوبن أي آي OpenAI، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها سان فرانسيسكو، على توسيع قدرات الإنتاجية في نموذجها الشهير شات جي بي تي ChatGPT، في خطوة من شأنها تقليل اعتماد المستخدمين على أدوات مايكروسوفت أوفيس مثل إكسل وباوربوينت.

ووفقا لتقرير نشره موقع The Information، تعمل شركة "أوبن أي آي" حاليا على تطوير دعم مباشر لتنسيقات ملفات إكسل وباوربوينت ضمن واجهة ChatGPT.

وإذا تم تفعيل هذه الميزة، فستتيح للمستخدمين إنشاء هذه الملفات وفتحها وتحريرها مباشرة داخل المنصة، دون الحاجة إلى تنزيلها واستخدام تطبيقات خارجية.

في الوضع الحالي، يمكن للمستخدمين توليد ملفات جداول بيانات أو عروض تقديمية بصيغة نصية فقط من خلال ChatGPT، ومن ثم تنزيلها بصيغ أوفيس أو تعديلها يدويا عبر وضع “كانفاس”.

تفتقر هذه الإمكانيات إلى دعم المعادلات الحسابية في إكسل والمؤثرات البصرية أو الحركية في باوربوينت.

سيعالج التحديث المرتقب هذه القيود، حيث أفاد التقرير بأن "أوبن أي آي" طورت بالفعل دعما أصليا لتنسيقات مايكروسوفت، ما يسمح بتجربة أكثر تفاعلية وغنية للمستخدمين داخل ChatGPT.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تواجه عوائق قانونية، كون مايكروسوفت أتاحت تنسيقات الملفات كمصدر مفتوح.

وفي سياق متصل، تطور "أوبن أي آي" أيضا وكيلا ذكيا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنه جمع البيانات من مصادر عامة أو قواعد بيانات داخلية، وإنشاء تقارير تلقائية يمكن تصديرها بصيغ إكسل أو باوربوينت، مما يعزز من أتمتة التحليلات وعرض المعلومات.

ورغم عدم الإعلان عن موعد رسمي لإطلاق هذه الميزات، فإنها تمثل تحولا كبيرا نحو جعل ChatGPT منصة إنتاجية متكاملة، وليس مجرد مساعد ذكي.

وتشير تقارير أخرى إلى أن الشركة تدرس أيضا تطوير متصفح ويب خاص بها، مما يمهد الطريق لدمج أوسع بين البيانات عبر الإنترنت وأدوات إنشاء المحتوى.