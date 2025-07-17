بميزة الشراء المباشر .. ChatGPT يدخل عالم التجارة الإلكترونية

تعتزم شركة OpenAI القيام باقتطاع عمولة من المبيعات التي تتم عبر تطبيق روبوت ChatGPT، وذلك في خطوة تهدف إلى القيام بتعزيز قدراتها وذلك في مجال التجارة الإلكترونية و بدء تنويع مصادر الإيرادات

على الجانب الآخر وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تعرض الشركة العديد من المنتجات داخل منصة ChatGPT وذلك مع إمكانية القيام بالنقر للانتقال إلى مواقع البيع عبر الإنترنت وقد كانت OpenAI قد قامت بالأعلان في أبريل الماضي عن شراكة مع شركة الدفع الإلكتروني Shopify.

دمج نظام الدفع

ووفقًا لمصادر مطلعة على الخطط، فإن الشركة تقوم حاليًا بإدماج نظام دفع في المنصة التي يتيح للمستخدمين القيام بإتمام عمليات الشراء وذلك دون مغادرة ChatGPT، على أن تدفع المتاجر التي تستقبل وتنفّذ هذه الطلبات وذلك عمولة لـ OpenAI.

ويشكّل هذا التوجه لتحولًا إستراتيجيًا للشركة الناشئة، والتي تُقدّر قيمتها السوقية وذلك بنحو 300 مليار دولار، والتي اعتمدت حتى الآن على العديد من إيرادات الاشتراكات كمصدر رئيسي للدخل وقد يساعد فرض عمولة على المبيعات في فتح بابًا جديدًا للاستفادة من مستخدمي النسخة المجانية، وهي شريحة لم تُستغل تجاريًا حتى الآن.

وتعد تلك الخطوة تهديد جديد لنموذج أعمال شركة جوجل، وذلك في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على العديد من روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البحث عن المنتجات واستكشافها.

وما زالت هذه الميزة قيد التطوير وتوفر Shopify لتقنيات الدفع الإلكتروني القابلة للإدماج في خدمات الإنترنت الأخرى، وتُستخدم بالفعل في العديد من المنصات التواصل الاجتماعي، مثل ميزة التسوق في تطبيق تيك توك.