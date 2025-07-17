قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكرا لك أوبا.. القادسية يعلن رسميا فسخ تعاقده مع أوباميانج
شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليين عادا من سوريا وبحوزتهما بندقية كلاشينكوف
رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا
هبوط أرضي | غلق الأوتوستراد بالمعادي .. وتحويل حركة السيارات
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد
مفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. ويؤكد: الكيان الصهيوني يؤجج الطائفية
الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"
رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم الخميس 17 يوليو 2025
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من الشرع ويؤكد دعم المملكة لوحدة سوريا
القصة الكاملة لعودة محمد الحلو إلى دار الأوبرا بعد جلسة صلح قادها وزير الثقافة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزة الشراء المباشر .. ChatGPT يدخل عالم التجارة الإلكترونية

شركة OpenAI
شركة OpenAI
لمياء الياسين

تعتزم شركة OpenAI القيام باقتطاع عمولة من المبيعات التي تتم عبر تطبيق روبوت ChatGPT، وذلك في خطوة تهدف إلى القيام بتعزيز قدراتها وذلك في مجال التجارة الإلكترونية و بدء تنويع مصادر الإيرادات

على الجانب الآخر  وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تعرض الشركة العديد من المنتجات داخل منصة ChatGPT وذلك مع إمكانية القيام  بالنقر للانتقال إلى مواقع البيع عبر الإنترنت وقد كانت OpenAI قد قامت بالأعلان في أبريل الماضي عن شراكة مع شركة الدفع الإلكتروني Shopify.

دمج نظام الدفع

ووفقًا لمصادر مطلعة على الخطط، فإن الشركة تقوم حاليًا بإدماج نظام دفع في المنصة التي يتيح للمستخدمين القيام بإتمام عمليات الشراء وذلك دون مغادرة ChatGPT، على أن تدفع المتاجر التي تستقبل وتنفّذ هذه الطلبات وذلك عمولة لـ OpenAI.

ويشكّل هذا التوجه لتحولًا إستراتيجيًا للشركة الناشئة، والتي تُقدّر قيمتها السوقية وذلك بنحو 300 مليار دولار، والتي اعتمدت حتى الآن على العديد من إيرادات الاشتراكات كمصدر رئيسي للدخل وقد يساعد  فرض عمولة على المبيعات في فتح بابًا جديدًا للاستفادة من مستخدمي النسخة المجانية، وهي شريحة لم تُستغل تجاريًا حتى الآن.

وتعد تلك الخطوة تهديد جديد لنموذج أعمال شركة جوجل، وذلك في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على العديد من روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البحث عن المنتجات واستكشافها.

وما زالت هذه الميزة قيد التطوير وتوفر Shopify لتقنيات الدفع الإلكتروني القابلة للإدماج في خدمات الإنترنت الأخرى، وتُستخدم بالفعل في العديد من المنصات التواصل الاجتماعي، مثل ميزة التسوق في تطبيق تيك توك.

شركة OpenAI روبوت ChatGPT التجارة الإلكترونية الذكاء الاصطناعي خدمات الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا

وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)

الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف،

وزيرة البيئة : مكافحة تدهور الأراضي يحقق الاستقرار العالمي

وزير السياحة والآثار

مصر وقطر تبحثان إطلاق باقة سياحية موحدة لترويج القاهرة والدوحة

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد