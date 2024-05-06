"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد لعملية نزوح جديدة للمدنيين في جنوب غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد مباشرة لعملية نزوح جديدة للمدنيين في جنوب قطاع غزة بعد عملية استهداف المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبو سالم.

وقالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إن المشاهد أظهرت لقطات لأطفال فلسطينيين أعياهم طول عمليات النزوح في قطاع غزة، بالإضافة إلى حافلات صغيرة تحمل نازحين فلسطينيين يذهبون إلى مدينة المواصي ويحملون على عرباتهم ما يمكن أن يؤازرهم في هذه العملية المتواصلة منذ 7 أشهر.

وأضافت "أبو عميرة"، أن الفلسطينيين النازحين حملوا ما يمكن أن يساعدهم على البقاء داخل مخيماتهم بشكل فيه القليل من الإنسانية، بعد انعدام الإنسانية التي حوصروا بها طوال 7 أشهر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

