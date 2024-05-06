مساعي مصر لاحتواء الأزمة داخل قطاع غزة.. إشادات عالمية لا تتوقف

حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.
قالت الهيئة العامة للاستعلامات في منشور على صفحتها بفيسبوك، إن مصر طالبت إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
مساعي مصر لحل الأزمة
أشارت الهيئة إلى أن مصر، أكدت أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.
وأشارت الهيئة في منشور سابق إلى أنه منذ اندلاع فتيل الأزمة الحالية في قطاع غزة ومصر لا تألو جهدا لاحتواء الموقف واقرار الهدنة وادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقالت إن مصر ترى بشكل واضح أن القضية الفلسطينية لابد أن تحل وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وضمن ما توصلت إليه كل المفاوضات خلال الفترة الماضية من أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول لدى مصر وهو دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة ما قبل 5 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الهيئة إلى أن مواقف مصر الدبلوماسية والإنسانية منذ السابع من أكتوبر لاقت العديد من الإشادات الدولية منها:
- موقع «مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكي أشار في تقرير مطول له حول الحرب إلى ما وصفه بالأدوار المهمة التي لعبتها مصر دائمًا في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كلما اشتعلت بينهم المعارك، وفي الوقت المناسب سيكون لمصر دور أكبر لتلعبه الى جانب فتح الممرات الإنسانية وارسال المساعدات.
- مركز "سوفان الأمريكي"قال: قرب مصر من قطاع غزة وعلاقتها التاريخية به، فضلاً عن علاقاتها مع إسرائيل، يجعل من القاهرة محوراً أساسيا للتوصل الى حل جوهرى فى الصراع الحالي.
- أشارت صحيفة «ذا اندبندنت» للدور السياسى التي لعبته مصر في الأزمة من خلال تقديمها لخارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة.
- وكالة «شينخوا» الصينية أبرزت تقدير الجميع وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية لاستقبال مصر لعدد كبير من مصابى القطاع والحالات الحرجة من المرضى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بالمشافى المصرية.
ووصفت الوكالة معبر رفح بأنه «ممر حياة» لسكان غزة المُحاصرين.
- وكالة الانباء الروسية «تاس» نقلت تقدير بلادها العميق لمصر فى مساعدتها فى إجلاء الرعايا الأجانب ومن بينهم الروس الذين علقوا بالقطاع مع اندلاع الحرب. وقالت الوكالة ان الجانب الروسى ثمن كثيرًا التعاون المصرى قيادة وحكومة لحل ازمة العالقين والذين تعدى عددهم 900 شخص من بينهم 101 روسي عبروا الحدود من القطاع الى معبر رفح المصرى.
- المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ومرافقيها، أشادوا بالدور البارز الذي تقوم به مصر في استقبال المصابين من قطاع غزة، والمرافقين لهم، بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- أشاد الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، بشجاعة الرئيس السيسى وموقفه وجهوده من أجل الشعب الفلسطينى فى غزة.
- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن شكره لمصر، معبراً: «نشكر مصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحاً للمساعدة الحيوية، لا وقت لنضيعه فكل لحظة لها أهميتها».