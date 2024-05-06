مساعي مصر لاحتواء الأزمة داخل قطاع غزة.. إشادات عالمية لا تتوقف

حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

قالت الهيئة العامة للاستعلامات في منشور على صفحتها بفيسبوك، إن مصر طالبت إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

مساعي مصر لحل الأزمة

أشارت الهيئة إلى أن مصر، أكدت أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.

وأشارت الهيئة في منشور سابق إلى أنه منذ اندلاع فتيل الأزمة الحالية في قطاع غزة ومصر لا تألو جهدا لاحتواء الموقف واقرار الهدنة وادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت إن مصر ترى بشكل واضح أن القضية الفلسطينية لابد أن تحل وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وضمن ما توصلت إليه كل المفاوضات خلال الفترة الماضية من أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول لدى مصر وهو دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة ما قبل 5 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الهيئة إلى أن مواقف مصر الدبلوماسية والإنسانية منذ السابع من أكتوبر لاقت العديد من الإشادات الدولية منها: