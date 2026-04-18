حملات مسائية لرفع 50 حالة من الإشغالات فى أسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة لرفع الإشغالات ، وإعادة الوجه الحضارى والإنضباط إلى الأسواق والشوارع والميادين بما يليق بمكانة عروس المشاتى لإستقبال أبناء المحافظة وزائريها من المصريين والأفواج السياحية .

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المستمرة .

وفى هذا السياق ، قاد الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ حملة مكبرة ، بمشاركة العميد أحمد صلاح الدين رئيس المدينة ، وشرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورئيس حى غرب ، مدعمين بالعاملين والفنيين والمعدات الثقيلة ، حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع نحو 50 حالة إشغال متنوعة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مع إزالة كافة التعديات التى تعوق حركة المواطنين والمركبات .

رفع الإشغالات

فقد تم التعامل مع سائقى عربات الحنطور بمنطقة المراسى بجوار الموقف الخاص بهم ، والتشديد عليهم بعدم مخالفة الأماكن المخصصة لهم ، والإلتزام الكامل بمنظومة التشغيل .

وتم نقل توجيهات محافظ أسوان بالتعامل بحسم مع المخالفين ، وسائقى عربات الحنطور الغير ملتزمين بالضوابط المنظمة .

وتم متابعة أعمال النظافة بمنطقة أطلس ومحيط كورنيش النيل ، والتأكيد على أصحاب المحلات بالإلتزام الكامل بخط التنظيم الخاص بهم ، وعدم التعدى والتجاوز على حرم الطريق بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الجمالى للمدينة .

وتم التشديد على مواصلة الحملات بشكل يومى ، وعدم التهاون مع أى مخالفات لتحقيق الإنضباط الكامل وخلق بيئة حضارية تليق بأهالى أسوان وزائريها .