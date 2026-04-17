افتتاح مسجد قباء بمدينة أسوان الجديدة بمساحة 275 مترا بـ4 ملايين جنيه

فى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، من أجل نشر الفكر الوسطى المستنير .

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم لإفتتاح مسجد قباء بمدينة أسوان الجديدة ، وذلك وسط حضور النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، والمهندس أحمد هاشم نائب رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية وأهالى المنطقة .

وتم تنفيذ أعمال الإنشاء الجديد لمسجد قباء على مساحة 275 م2 ، وبتكلفة 4 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، فضلاُ عن إمداد المسجد بالفرش اللازم بواسطة مديرية الأوقاف .

وتم إنشاء المسجد بالحى الثالث المجاورة ( 3 ) بمدينة أسوان الجديدة .

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان " سعة رحمة الله باب الأمل وسبيل النجاة " .

وجارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .