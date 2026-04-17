مبادرة أسوان بشبابها أجمل داخل مركز ومدينة كوم أمبو.. صور

تواصل مبادرة "أسوان بشبابها أجمل" التي أطلقها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهودها المكثفة لتجوب مختلف مراكز ومدن المحافظة، إذ شارك مجلس الشباب المصري في فعاليات المبادرة بتنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتطوير داخل مركز ومدينة كوم أمبو .

وتم تنفيذ أعمال المبادرة بإشراف الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، وبالتعاون المثمر مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة العميد سمير سعد .

أسوان بشبابها أجمل

وتساهم فعاليات المبادرة فى قيام الشباب برسم لوحة جمالية من العطاء والعمل التطوعى لإعلاء روح الولاء والإنتماء والإرتقاء بالمستوى الجمالى داخل المراكز والمدن بسواعد الشباب .

وتستهدف المبادرة تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ووضع اللمسات الجمالية التى أضفت الشكل الحضارى الراقى على ميادين وشوارع مركز ومدينة كوم أمبو، مع نشر ثقافة الحفاظ على المكتسبات العامة وتنمية البيئة المحيطة من خلال رفع الوعى المجتمعى والمشاركة الجادة بين المواطنين ، فضلاً عن تعزيز دور الشباب بإعتبارهم الشريك الأساسى فى النهوض بالخطط التنموية المحلية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .