خبير اقتصادي : أسواق العالم رهينة تطورات الحرب .. والتفاؤل السياسي المحرك الأساسي للمال

قال دكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن الأسواق العالمية تعيش حالة من التذبذب الحاد منذ اندلاع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار والاستثمارات أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بأي تطور أو تصريح سياسي من أطراف الأزمة.

وأوضح أن الأسواق تتأرجح بين القلق والتفاؤل، حيث يدفع الحديث عن تهدئة أو مفاوضات محتملة إلى استعادة جزء من الثقة لدى المستثمرين، بينما تؤدي التصريحات التصعيدية إلى موجات من الحذر واتجاه رؤوس الأموال نحو ما يُعرف بالملاذات الآمنة.

وأشار إلى أن أزمة الطاقة تظل العامل الأكثر تأثيرًا، خاصة في ظل تعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن عودة الاستقرار مرهونة بوقف الحرب، وهو ما قد يسمح بضخ ملايين البراميل من النفط للأسواق، إلى جانب انتظام حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما يساهم في تهدئة الأسعار تدريجيًا.

وأضاف أن استمرار الأزمة دون حل سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية ممتدة، خاصة على الدول النامية التي تعتمد على استيراد الطاقة، محذرًا من احتمالات الدخول في موجة تضخم عالمي قد تعرقل النمو الاقتصادي وتزيد من الأعباء على المستهلكين.

وأكد العطيفي أن بعض الدول المصدرة للطاقة قد تستفيد مؤقتًا من ارتفاع الأسعار، بينما تتضرر قطاعات حيوية عالميًا مثل السياحة والطيران والنقل، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل واضطراب سلاسل الإمداد.

واختتم بالتأكيد على أن التعافي ممكن في حال التوصل إلى حل سياسي، لكنه لن يكون فوريًا، إذ تحتاج الأسواق إلى فترة زمنية لإعادة التوازن بين العرض والطلب، مشددًا على أن الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة “يتنفس سياسة” أكثر مما يتحرك وفق المؤشرات التقليدية.