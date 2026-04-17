أزمة الطاقة تضغط على أوروبا.. و22 مليار يورو زيادة في فاتورة الوقود

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تناول تداعيات أزمة إمدادات الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها المباشر على اقتصادات الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية.

وأوضح التقرير أن أوروبا تواجه تحديات متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، حيث أشارت التقديرات إلى تكبدها مليارات اليورو خلال فترة قصيرة. وفي هذا السياق، أكدت أورسولا فون دير لاين أن تكلفة استيراد الوقود ارتفعت بأكثر من 22 مليار يورو منذ بداية الأزمة، ما يعكس حجم التأثير على الاقتصاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن استمرار اعتماد العديد من القطاعات الحيوية على مصادر الطاقة التقليدية يزيد من هشاشة الاقتصادات الأوروبية، خاصة مع اضطرابات الإمدادات من منطقة الخليج، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وفي مواجهة هذه التحديات، استعرض التقرير تحركات بروكسل التي تضمنت إعلان حزمة إجراءات لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسواق الطاقة، بهدف الحد من تقلبات الأسعار.

كما لفت إلى أن الأزمة الحالية سرعت من توجه الدول الأوروبية نحو الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع التكلفة والحاجة إلى تنسيق أكبر بين الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكد التقرير أن أزمة الطاقة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة أوروبا على تحقيق التوازن بين تأمين احتياجاتها الفورية من الطاقة، وتسريع التحول نحو مصادر أكثر استدامة على المدى الطويل.